الاحتلال يشكل لجنتين لتعزيز الاستيطان في هضبة الجولان

وافقت وزيرة الداخلية بحكومة الاحتلال، أييليت شاكيد على تشكيل لجنتين محليتين لتعزيز التخطيط والاستيطان في قرية ترامب في هضبة الجولان ومجلس "ماتيه يهودا".

وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر وفق القناة 7 العبرية اليوم الثلاثاء، "لقد وقعت على الترويج لـ" رامات ترامب "في الجولان و" جيفوت إيدن" من خلال وضع الخط الأزرق للمستوطنات وتشكيل لجان محلية.

وأضافت: "حظا سعيدا للسكان الجدد الذين سيصلون قريبا هذه الأيام للعيش في تلك المناطق".

وسيتم تحديد قرية ترامب بالجولان على مساحة حوالي 276 دونمًا، وستقام عليها مباني سكنية ومباني عامة ومناطق عامة مفتوحة ومنطقة صناعية محلية وطرق.

أما "جيفوت إيدن" ستقام في منطقة المجلس الإقليمي ماتيه يهودا، وصدر قرار بإنشاءها منذ عام 1998، ومنذ ذلك الحين لم يتم إنشاء المستوطنة بسبب اعتراضات الجهات المختلفة.

يشار إلى أن المستوطنة قيد الإنشاء، وتضم حاليًا حوالي 452 وحدة سكنية و 270 وحدة سكنية أخرى من المتوقع أن تسكن في الأعوام 2023-2022.