الاحتلال يقرر إجراء فحوصات كورونا على معبر بيت حانون اعتبارا من يوم غد الاربعاء

قررت سلطات الاحتلال إجراء فحوصات كورونا نموذجية لأشخاص يدخلون "إسرائيل" عن طريق معبر بيت حانون (ايرز)، و ذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وافادت القناة السابعة العبرية بأنه بسبب تفشي سلالة أوميكرون في كل أنحاء العالم وكجزء من الجهود الرامية إلى منع تفشي فيروس الكورونا، ستبدأ قيادة الجبهة الداخلية اعتبارًا من يوم غد بإجراء فحوصات كورونا نموذجية لبعض الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل عن طريق معبر إيرز.

وتفاديَا لحالات الازدحام جراء حركة تنقل الأشخاص عن طريق معبر إيرز، سيتم إنشاء مجمع خاص لهذا الغرض في المعبر، حيث ستجرى الفحوصات، على أن ترسل نتائج فحص الكورونا إلى المصابين من خلال رسالة SMS إلى هاتفهم الجوال حسب الاعلان الإسرائيلي.