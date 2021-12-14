نقدم لكم عبر وكالة فلسطين اليوم تردد قناة طيور الجنة 2021 – 2022 الجديد على القمر نايل سات.

ورصد فريق العمل بموقع فلسطين اليوم بحثًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة عقب اعلان ادارة القناة تحديث ترددها بهدف تطوير الاداء وتقوية الجودة من حيث الصوت والصورة.

وكانت القناة اعلنت في الايام الاخيرة عن تغيير ترددها ولهذا السبب ننشر لكم ترددات القناة الفضائية التي تتميز بمتابعة عالية جدًا في الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021

وشهدت عمليات البحث ازدياد كبير عن ترددات القنوات الجديدة 2021 علي العرب سات وخاصة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي العربسات، يأتي ذلك بعد إعلان إدارة القناة بتحديث الترددات الخاصة بالقناة وتغيير ترددها القديم لتوفير صورة ذات جودة أعلي وصوت نقي، وهو بالفعل ما تم ملاحظته في تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021 Toyor Al Janah طيور الجنة 2021 الجديد.

خدمات تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021

وتركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هادف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة، وفي الحقيقة تفردت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بدرجة غير عادية، بل أصبحت مجموعات الأطفال في الحضانات أو المدارس يتغنون طوال اليوم بأغنيها.

وحرصت القناة أيضا علي توفير بث مباشر لها إذ يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بث مباشر

تردد Toyor Al Janah

القناة مجانية تمامًا غير مشفرة، يتم بثها على مدار 24 ساعة خلال اليوم، ويمكنك عزيزي القارئ متابعتها من خلال التردد أدناه.

وعبر الجدول هنا بإمكانكم الان وبكل سهولة استقبال تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بدر بإدخال التردد التالي :

التردد : 11632 - استقطاب : عمودي - معدل ترميز : 27500