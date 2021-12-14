7 إصابات بالمتحور "أوميكرون" في صفوف جيش الاحتلال

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة "الإسرائيلية" قد أعلنت قبل قليل عن تسجيل عدد جديد من الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون " في "إسرائيل".

وأفادت موقع جريدة " يسرائيل هيوم"، أن 7 إصابات بمتحوّر "أوميكرون" تم تشخيصها في صفوف جيش الاحتلال.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أكدت مساء اليوم الثلاثاء، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؛ أصبح ينتشر بشكل غير مبسوق في العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها إن " المعطيات المتوفرة تفيد بأن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة على الأرجح في كافة دول العالم".

وبينت الصحة، أن اللقاحات تصبح أقل فعالية بقليل ضد "كوفيد-19" ، وفق المعطيات الصادرة بمدى تفشي المتحور "أوميكرون".