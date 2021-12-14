الصحة العالمية: إفريقيا لن تحقق هدف تطعيم 70% من سكانها قبل 2024

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن قارة إفريقيا لن تحقق هدف تطعيم 70% من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة ضد كوفيد -19 قبل النصف الثاني من عام 2024.

وعارضت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أي إشارة إلى أن الدول الإفريقية تهدر أعدادا كبيرة من جرعات اللقاح وسط ضعف البنية التحتية وتردي اللقاحات، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تلقت حوالي 434 مليون جرعة لقاح، انتهت صلاحية نحو 910 آلاف جرعة منها في 20 دولة، أي أقل من ربع 1٪.

وقالت إن التحدي الرئيسي في إفريقيا يظل الحصول على إمدادات اللقاح.

وقالت فلافيا سينكوبوجي، رئيسة كليات الطب بجنوب إفريقيا، للصحفيين في مؤتمر منظمة الصحة العالمية: "لن نخرج من هذا أبدا إذا لم نعمل معا كعالم واحد"، في وقت تكشف فيه البيانات أن أقل من 8٪ من سكان إفريقيا قد تلقوا جرعتين من اللقاح، وأن 20 دولة فقط من أصل 54 دولة في إفريقيا قامت بتطعيم 10٪ على الأقل من سكانها ضد كوفيد-19، وأن 10 دول قامت بتلقيح أقل من 2٪ من سكانها بشكل كامل.