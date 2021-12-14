ناشط مقدسي: الاحتلال يخطط لجرائم جديدة من خلال هدم المنازل في أحياء القدس

أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي، أن مخططات الاحتلال قديمة جديدة ومعد لها منذ احتلال القدس عام 1967، وأعلن عنها اليوم في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وقال الشويكي خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" حول مخططات استيطانية لتهجير المقدسيين في أحياء القدس، إن " الاحتلال يخطط لجرائم جديدة من خلال هدم ومصادرة عشرات المنازل في أحياء القدس"، موكداً بأن ما يحدث هو طرد جماعي للسكان الفلسطينيين في القدس، ومحاكم الاحتلال ترفض اعتراضات المقدسيين على هدم منازلهم.

وأضاف:" المواطن المقدسي فقد الأمل بقيادة السلطة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى التي ذهبوا بها إلى توقيع "اتفاق أوسلو".

وأشار عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس أن المقدسيين يعولون على أبناء شعبنا ومقاومته لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.