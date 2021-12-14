الصحة الأردنية تعلن عن حصيلة وفيات واصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 حالة وفاة و4402 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

أكدت الصحة الاردنية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بكورونا بلغ 12.048 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الإصابات إلى مليون و19,691، منذ بداية رصد الجائحة في شهر آذار من العام الماضي.

وأجرت الصحة 50,513 فحصا مخبريا بلغت نسبة الفحوص الإيجابية منها 8.71 في المئة، بحسب الإيجاز اليومي الصادر عن وزارة الصحة.

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 65748 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 179.

فيما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 159، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1308 حالات.