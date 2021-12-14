الاتحاد المصري يلغي إنذارات لاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة تونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء إنذارات لاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب، غدا الأربعاء.

وجاء في البيان، أن الاجتماع الفني للمباراة أكد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور الثمانية، فيما يتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي لمن حصلوا على البطاقة الحمراء خلال دور الثمانية.

ويرتدي المنتخب المصري غدا قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يرتدي المنتخب التونسي الطقم الأبيض.

وحجز منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر "الفراعنة" إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا، وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.