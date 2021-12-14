المجاهدين تستقبل الأسير المحرر محمد النجار بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال

استقبلت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر محمد اسماعيل النجار بعد قضائه 14 عاما في سجون الإحتلال الصهيوني بمشاركة جماهيرية واسعة.

ومن جانبه أكد الأستاذ يوسف خريس الناطق باسم حركة المجاهدين الفلسطينية في ساحة غزة أن خروج الأسرى من سجون الاحتلال هو عنوان من عناوين الانتصار على السجان الصهيوني، وهو مقدمة لتحرير كافة الأسرى بإذن الله.

وأضاف خريس "نتوجه بالتحية للأسرى الأبطال الذين ضحوا بزهرة شبابهم وهم خلف القضبان الصهيونية دون كلل أو ملل لكي يعيش شعبنا بحرية وكرامة".

وختم خريس حديثه مؤكداً أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة، وتحريرهم واجب شرعي ووطني وأخلاقي، ونطمئنهم أن فجر الحرية بات قريباً بإذن الله.