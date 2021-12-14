الإمارات تهدد الولايات المتحدة بشأن صفقة شراء الطائرات الشبحية المتطورة

هددت الإمارات، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بالانسحاب من صفقة طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار.

وأبلغت الحكومة الإماراتية، المسؤولين الأمريكيين أنها تعتزم إنهاء الصفقة لأن أبو ظبي اعتقدت أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني "مرهقة للغاية".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر امريكية، أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت صفقة الأسلحة، التي تم توقيعها في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، قد ألغيت بالفعل، أو أن التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية عشية زيارة وفد عسكري إماراتي رفيع للبنتاغون من أجل إجراء محادثات لمدة يومين".

وينتاب المسؤولين الأمريكيين قلق متزايد بشأن نفوذ الصين داخل الإمارات العربية المتحدة"، ما دفعهم إلى "تحديد شروط من شأنها أن تضمن أن الجيل الخامس من المقاتلات النفاثة والطائرات بدون طيار المتقدمة لن تكون عرضة للتجسس الصيني".

يشار إلى أن الامارات وقعت بالتزامن مع التوقيع على اتفاقات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، على صفقة شراء اسلحة متطورة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، منها طائرات اف 35.