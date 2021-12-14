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أولي: إطلاق النار على شاب قرب طولكرم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:42 م
14 ديسمبر 2021
أولي: إطلاق النار على شاب قرب طولكرم
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