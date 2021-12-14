هنية: لا مقايضة على رفع الحصار وما أخذ بسيف الحرب لا يؤخذ بسيف الاعمار أو التبادل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الإسرائيلي يترتب أن يرفع عن قطاع غزة، موضحًا أنه "لا مقايضة على رفع الحصار وفي ملف إعادة الإعمار وصفقة تبادل الأسرى".

وقال هنية، في كلمة له في ذكرى انطلاقة حركته 34، إن "غزة العظيمة والعصية على الكسر، وما لم يؤخذ من غزة بسيف الحصار والحروب لا يمكن أن يؤخذ بسيف الإعمار أو التبادل".

وبشأن القرار البريطاني، دان رئيس "حماس"، مجددًا "القرار البريطاني بتصنيف حركة حماس على أنها حركة إرهابية، فحماس ضمير شعب وراية أمة وحركة تحرر وطني".

وأضاف هنية، أن "تصنيف حماس بالإرهاب لن يرهبنا بل هو وسام شرف جديد نضعه على صدورنا، وتأكيد على الاستقامة السياسية للحركة، وللزعامة السياسية لمشروع المقاومة الذي تحتله الحركة".

وحول التنسيق الأمني التي تقوده السلطة، دعا هنية، السلطة إلى ضرورة وقف التعاون الأمني مع الاحتلال، مبينّا أن "هذا الخط ليس خطًا وطنيًا، ولن يشكل حماية لكل من يعمل فيه، فالحماية هي بالالتحام مع أبناء شعبنا وفصائله".

وفيما يتعلق بالتطبيع، دعا هنية، "أبناء الامة العربية والإسلامية إلى إسقاط التطبيع، وتحصين الوعي وإغلاق الأبواب أمام هذا الاحتلال الصهيوني في عواصم بعض الدول العربية".

كما وأكد أن "هذا التطبيع لن يزيد العدو قوة ولن يحمي أحدًا يعتقد أن حمايته عبر العلاقة الاستراتيجية مع الاحتلال".