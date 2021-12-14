موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر 12-2021 .. قيمتها 3.10 شيكل

موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر 12-2021 من أجل استلام المساعدات النقدية بواقع 100 دولار لكل مستفيد في قطاع غزة ، وبدأ المنتفعون بالبحث عن عبر الانترنت عن موعد الصرف الامر الذي جعل فريق فلسطين اليوم يحرص على الاجابة عن ذلك في هذه المقالة .

وقد سجل محرك جوجل عمليات بحث حول موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر 12 حيث يريد هؤلاء التعرف على موعد الصرف من أجل استلام المساعدة النقدية التي تقدمها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، برئاسة السفير محمد العمادي ، وعن التفاصيل وهو على النحو التالي:

موعد عرض المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 20 مرة .

ثانيًا: من استلم 20 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.