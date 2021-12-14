داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء المسافرين "جوازات مصرية" غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف أسماء المسافرين "جوازات مصرية" وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/22).

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت وزارة الداخلية، من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف اسماء المسافرين، هنا و هنا