الزيان لـ"فلسطين اليوم ": حملة التخفيضات المرورية في غزة "غير مرهونة بزمن محدد"

أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، خليل الزيان، اليوم الثلاثاء، أن حملة التخفيضات التي أعلنت عنها وزارة النقل والمواصلات في وقت سابق "غير مرهونة بزمن محدد"، داعياً المواطنين إلى التوجه إلى أماكن ترخيص المركبات في محافظات القطاع الخمس من أجل الاستفادة من الحملة.

وقال الزيان في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية": إن "فرصة تمديد حملة الترخيص المعلن عنها ما زالت تخضع لدراسة داخل وزارة النقل والمواصلات".

وأضاف: أن "حملة التراخيص المرورية في قطاع غزة ترافقت مع تخفيض للمنشآت ذات العلاقة بالوزارة بنسبة 50%"، مشيدًا بإقبال المواطنين الشديد للاستفادة من حملة التخفيضات لتجديد التراخيص.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة في 24 أكتوبر الماضي، عن حملة تخفيضات لتراخيص المركبات من أجل التخفيف من معاناة المواطن في قطاع غزة.