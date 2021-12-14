بعد اغلاقه 20 عامًا.. افتتاح مدخل الخليل الجنوبي "مفرق قلقس"

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد اعلنت في بيان لها، اليوم، انه تم فتح مدخل الخليل الجنوبي "مفرق قلقس" المغلق،

وافتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، الشارع الواصل بين مدينة الخليل وخربة قلقس، المغلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 20 عاما، وذلك بعد إعادة تأهيله بقيمة 5 ملايين شيقل من صندوق البلدية.

وفي كلمته، أشاد الصالح بجهود بلدية الخليل على مدار عدة سنوات في تذليل العقبات، والتي تُوجت بافتتاح ميدان خربة قلقس، لافتاً إلى أن هذا المشروع مهم وحيوي لأهالي الخليل، وسيساهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل حياتهم.

وقال "إن الحكومة والهيئات المحلية تنفذ مشاريعها خدمةً لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، مؤكدا أن المناطق المصنفة (ج) لها أولوية لدى الحكومة، وتسعى إلى تعزيز صمود المواطنين فيها، ولن تدخر جهداً في دعم الخليل على مختلف الأصعدة.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد اعلنت في بيان لها، اليوم، انه تم فتح مدخل الخليل الجنوبي "مفرق قلقس" المغلق، مضيفة أن هذا الشارع كان يفصل مواطنينا في الخربة البالغ عددهم 5 آلاف نسمة عن مدينة الخليل، وكان يسبب إغلاقه مزيدا من المشقة والتعب لهم للوصول لمدينة الخليل