عشرات القتلى بانفجار صهريج وقود في هايتي

تسبب انفجار شاحنة محملة بالمحروقات في شمال هايتي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري: إن "الانفجار وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في مدينة كاب هايتيان"، مؤكدًا أنه أصيب بالدمار.

وأوضح ديف لاروس، وهو مهندس مدني يعمل في كاب هايتيان ، أنه كان يقود سيارته عندما رأى سيارات الإسعاف وحشدا من الناس يتجمعون على طول الطريق حوالي الساعة 1 صباحا.

انفجار صهريج وقود في #هايتي ومصرع أكثر من 40 شخصًا. pic.twitter.com/AmrCmQWyBX — وكالة سبوتنيك للأنباء (@Sputnik_AR_News) December 14, 2021

وأشار لاروس، إلى أنه لاحظ كيف كان بعض الناس يستخدمون الدلاء لجمع البنزين من الشاحنة ومن الشارع للعودة إلى منازلهم، إذ وقع الانفجار في الوقت الذي تكافح فيه هايتي نقصا حادا في الوقود وارتفاعا في أسعار الغاز.

وأضاف: "إنه لأمر فظيع ما يجب أن تمر به بلادنا"، كما أعرب رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف عن حزنه على الضحايا، وغرد قائلا: "أشارك كل الناس الألم والحزن".



