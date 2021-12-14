الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة وفيات وإصابات كورونا المستجد في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلين خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت الصحة الفلسطينية، بأنها سجلت تسعة حالات وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تلك المناطق.
وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الصحة سجلت حالتا وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بكورونا، حالتان في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في أريحا والأغوار، حالة في جنين، حالتان في طولكرم.
وبيّنت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 76، بيت لحم 55، جنين 24، ضواحي القدس 3، طوباس 6، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، طولكرم 3، سلفيت 2، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 128".
كما وأعلنت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
فيما توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "الخليل 68، بيت لحم 45، جنين 15، ضواحي القدس 8، طوباس 16، رام الله والبيرة 21، نابلس 5، طولكرم 2، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 40".
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 97 مريضاً، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
إليك التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة اليوم:
الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 215
قطاع غزة: 128
حالات التعافي الجديدة:
الضفة الغربية: 184
قطاع غزة: 40
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 7
قطاع غزة: 2
الحالات التي تعالج في المستشفيات: 97| العناية المكثفة: 57| أجهزة التنفس الاصطناعي: 16| عدد الفحوصات: 4880
إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)
فلسطين : 1,378,173
الضفة الغربية: 988,544
قطاع غزة: 389,629
مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)
فلسطين: 1,477,561
الضفة الغربية: 1,061,739
قطاع غزة: 415,822
متلقو 3 جرعات
فلسطين: 157,824
الضفة الغربية: 133,788
قطاع غزة: 24,036
عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين
فلسطين: 3,013,558
الضفة الغربية: 2,184,071
قطاع غزة: 829,487