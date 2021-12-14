سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في جمهورية مصر العربية، والذي ارتفع في معاملات اليوم الثلاثاء، وسط استقرار المعدن النفيس عالميا جراء تراجع عائدات السندات الأمريكية.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، نحو 904.37 جنيه، مقابل 900.94 جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، ليسجل نحو 678.29 جنيه، مقابل 675.72 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 527.55 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 452.19 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 339.14 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، ليسجل نحو 791.35 جنيه، مقابل 788.35 جنيه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الاوقية الذهب في مصر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 28126 جنيه (1789 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 6331 جنيها (402.72 دولار).