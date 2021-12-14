رابط الفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار الجديد عن شهر 12-2021 .. موعد الصرف

رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12 ، حيث بدأ المستفيدين من المنحة القطرية اليوم الثلاثاء 14-12-2021 في البحث عن رابط الفحص من اجل التعرف على اسماء المنتفعين والبالغ عددهم 95 ألف أسرة فقيرة ، فريق فلسطين اليوم قام بكتابة هذه المقالة التي توضح لكم وتجيب عن كافة استفساراتكم منها موعد صرف المنحة القطرية .

موقع جوجل شهد زيادة في عمليات البحث حول رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12 عن خلال الساعات الماضية ، ما دفع فريق الموقع إلى الاهتمام في تلك الزيادة لا سيما ان اللجنة القطرية ارسلت رسائل نصية للمستفيدين بشان استلام المساعدات النقدية .

رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 20 مرة .

ثانيًا: من استلم 20 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.