اللجنة القطرية تبدأ بإرسال رسائل لمستفيدي المنحة القطرية بغزة لشهر 12

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في إرسال رسائل نصية على هواتف المنتفعين من المنحة القطرية في غزة، من أجل استلام المساعدات النقدية عن شهر 12.

وأفاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن اللجنة القطرية بدأت في صباح اليوم بإرسال رسائل لآلاف المستفيدين من المنحة القطرية لهذا الشهر وقيمتها 3.10 شيكل.

الجدير بالذكر، أن السفير القطري محمد العمادي أعلن، الشهر الماضي، أن اللجنة القطرية قدمت مساعدات نقدية لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.\