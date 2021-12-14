رئيس برشلونة يستجيب لطلب المدرب تشافي..!

أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الثلاثاء، بإن رئيس برشلونة خوان لابورتا أذعن لأحد طلبات المدرب، تشافي هيرنانديز، التي أصر عليها قبل التوقيع مع النادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق بالفعل مع الطبيب ريكارد برونا لرئاسة الخدمات الطبية في النادي الكتالوني هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي أصر على التعاقد مع برونا قبل توليه المهمة الفنية، من أجل إيقاف وباء الإصابات التي يضرب الفريق في المواسم الأخيرة، وعانى منه اللاعبون بشدة هذا الموسم.

وأوضحت "سبورت" أن الاتفاق بين برشلونة وبرونا سيعلن بشكل رسمي، الخميس المقبل، عقب عودة الفريق الأول للبارسا من السعودية.

وذكرت أن برونا سيبدأ العمل مع الفريق الأول في برشلونة بشكل فوري، وسيكون هدفه الرئيسي أن يجعل أنسو فاتي وبيدري جاهزين بنسبة 100% عقب التعافي من الإصابة.