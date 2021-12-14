الدولار يتجه لأعلى مستوى في أسبوع

اتجه الدولار نحو أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة اليوم وسط دعم من توقعات لتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه هذا الأسبوع والطلب على الملاذات وسط ضبابية مستمرة بشأن السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وسجل الدولار الاسترالي تراجعاً شديد التأثر بالمخاطر 0.64 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوع.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قد ارتفع إلى 96.464 للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر قبل أن يسجل 96.404 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا، وفقا لـ"رويترز".

وسجل اليورو تراجعاً 0.07 في المائة إلى 1.1278 دولار بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.12605 الليلة الماضية.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة مسجلا 1.32035 دولار، ليتحرك من جديد نحو أدنى مستوى في عام البالغ 1.31615 الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 113.565 ين.

وسجل الدولار الأسترالي انخفاضاً بنسبة 0.39 في المائة مسجلا في أحدث تداول 0.71060 دولار.

وقفزت عملة بيتكوين المشفرة 0.49 في المائة إلى 46957.11 دولار، مرتفعة من المستوى المتدني الذي سجلته أمس الاثنين عند 45750 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ الرابع من ديسمبر عندما هبطت إلى ما دون 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر.