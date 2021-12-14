الليرة التركية تسيطر على تراجعها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:14 م
14 ديسمبر 2021
الليرة التركية
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سيطرت الليرة التركية على  تراجعاتها قليلا بعد أن هبطت بـ 4% الثلاثاء 14/12/2021، وذلك بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.

سعر الليرة التركية

هذا وسجلت الليرة التركية 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة قد هوت  بـ 7% إلى مستوى قياسي متدني قرب 15 قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.

 

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