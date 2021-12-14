"أمن السلطة" يواصل اعتقال نشطاء الجهاد الإسلامي في الضفة

تواصل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال عدد من النشطاء والأسرى المحررين، دون الكشف عن مصيرهم.

وأفاد أهالي المعتقلين، أن أجهزة السلطة في مدينة جنين، تواصل اعتقال الأسير المحرر نور الدين الجربوع لليوم الـ20 على التوالي، ومحمد خالد تركمان، لليوم الـ21 على التوالي، وأحمد مروان الغول لليوم الـ19 على التوالي، وسليم عواد (25 عاماً) لليوم الـ7 على التوالي من مخيم جنين.

وتواصل أجهزة الأمن في مدينة طوباس، اعتقال حسن موسى سليم عليان (30 عاماً) لليوم الـ22 على التوالي، ومحمد عبد الجواد الغول (31 عاماً)، من مخيم الفارعة، واعتقال الأسير المحرر الجريح فادي عبد الرازق ضراغمة لليوم الـ13 على التوالي.

وفي مدينة نابلس، تواصل أجهزة الأمن، اعتقال الأسير المحرر والصحفي ياسين محمد أبو لفح (30 عاماً) لليوم الـ7 على التوالي، وعدي سعدي أبو رواش (22 عاماً) لليوم الـ7 على التوالي، من سكان مخيم عسكر الجديد.

وأفرجت مخابرات السلطة اليوم، عن الأسير المحرر حسن أبو الرب من بلدة "قباطية" قضاء جنين، بكفالة تحديد مكان إقامته -إقامة جبرية- بعد اختطاف دام 31 يوماً.