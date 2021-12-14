سُلطة الأراضي تُصدر أول شهادة تسجيل لمساحة 20 دونم من أراضي المصدر

أصدرت سلطة الأراضي في قطاع غزة، أول شهادة تسجيل لما مساحته 20 دونم من أراضي بلدة المصدر وسط قطاع غزة ضمن مشروع التسوية الشاملة.

وبدأت سلطة الأراضي المشروع في الخامس العشر من شهر أيلول سبتمبر الماضي والذي يهدف إلى تسجيل ما يقارب من 70ألف دونم من أراضي قطاع غزة والمعروفة بأراضي السبع والمالية والحبال غير المسجلة في سجلات الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.

ومن جهته، قال رئيس سلطة الأراضي المستشار/ د. عماد الباز أن إصدار أول شهادة تسجيل وتطويب أول قطعة أرض في بلدة المصدر يعتبر انجاز تاريخي على طريق تثبيت الملكيات وحفظ الحقوق والخروج بأوراق رسمية لهذه الأراضي مشيراً إلى أن أراضي بلدة المصدر ستصبح قريبا جميعها أراضي طابو.

ودعا د. الباز المواطنين في بلدة المصدر وفي باقي مناطق قطاع غزة التي سيشملها مشروع التسوية إلى التعاون مع طواقم مشروع التسوية وتسجيل أراضيهم حسب الأصول .

وأعرب رئيس سلطة الأراضي عن سعادته وتهانيه للمواطن ناهد المصدر باعتباره أول مواطن يجري له تسجيل قطعة أرض في بلدة المصدر.

وبين رئيس سلطة الأراضي أهداف المشروع والمبررات التي دعت سلطة الأراضي للبدء في هذه المشروع الوطني لتثبيت ملكيات المواطنين بشكل رسمي بدلاً من الاعتماد على ورقة ضريبية الأملاك كمستند في عملية التسجيل المجدد والتي كانت غير كافية ولا تدل على المكان المحدد بدقة.

ولفت إلى أن هذه الأراضي لم يكن لها في السابق ترقيم ثابت للقطع والقسائم كما هو الحال في الأراضي المسجلة، كما أن بعض المالكين لديهم خرائط مسجلة بشهادات تسجيل مجدد قبل العام 1967م ليس لها مرجع في دائرة تسجيل الأراضي موضحاً أن عملية التسوية واتمام التسجيل ستقضي على هذه المشاكل .

وبدوره، قال المواطن ناهد المصدر :"إن مشروع التسوية مهم جدا لتسهيل انتقال الملكيات بين الورثة وفي كافة المعاملات الحكومية"، داعياً أهالي بلدته لتجهيز الملفات والأوراق المطلوبة لتثبيت الملكية والإسراع في التسجيل لحفظ حقوقهم.

وقد تمت عملية أول تسجيل لقطعة أرض ضمن مشروع التسوية بعد استكمال كافة الأوراق والخرائط المطلوبة ودراسة الادعاءات حسب الأصول من قبل مأمور التسوية ومساعديه وقد جرى تسليم أول شهادة تسجيل بحضور مأمور التسوية المستشار / د. عماد الباز ومساعديه م. عمر زايدة وأ. عرابي أبو شعبان وأ. نائل كروان وأ. فايزة المبحوح وأ. انيسة شعبان.