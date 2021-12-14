خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات اللذيذة للأطفال، تعد الشعيرية من الأطباق اللذيذة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في كل وقت، حيث تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات لإعدادها، وهي من الأكلات التي يُحبها الصغار، إذ تحتوي الشعيرية على الكثير من الفوائد وعلى نسبة عالية من السكر.

خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات اللذيذة للأطفال

تعتبر الشعيرية من المواد الغذائية التي تتميز في استخدامها في العديد من المجالات، مثل استعمالها كمادة أساسية في تحضير الكثير من الوجبات الغذائية كالشوربة، بالإضافة إلى دخولها في أنواع مختلفة من الحلويات، ومن أهم هذه الأنواع الشعيرية بالمكسرات، والتي تعد من ألذ وأشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها للأطفال، وللتعرف على خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات لأطفالك الصغار، إتبعي معنا أهم المكونات المطلوبة وطريقة التحضير.

مكونات الشعيرية بالمكسرات

يمكن عمل الشعيرية بالمكسرات بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالمكسرات، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من مرق الدجاج.

كيس من الشعيرية.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

ثماني ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي.

أربع ملاعق صغيرة من اللوز.

طريقة تحضير الشعيرية بالمكسرات

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالمكسرات، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالمكسرات:

ضعي الزبدة والزيت النباتي في قدر، ثم أضيفي الشعيرية وقلبيها حتى تتحمص.

أضيفي مرقة الدجاج إلى الشعيرية، ودعيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

اسكبي الشعيرية في طبق التقديم، وزيينيه بالفستق الحلبي واللوز.

قدمي الشعيرية بالمكسرات لأطفالك مباشرة، وبالصحة والعافية.

طريقة الشعيرية بالفول السوداني

تُعد الشعيرية بالفول السوداني من الحلويات اللذيذة والشهية المفضلة لدى الصغار والكبار، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها، ولتتعرفي سيدتي على كيفية تحضيرها إليكِ أهم المكونات المطلوبة لها:

مكونات الشعيرية بالفول السوداني

يمكن عمل الشعيرية بالفول السوداني بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالفول السوداني، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

250 غرام من الشعيرية.

ثلاث حبات من البصل الأخضر المقطع الناعم.

طريقة تحضير الشعيرية بالفول السوداني

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالفول السوداني، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالفول السوداني:

قومي بطهي الشعيرية وفقًا لتعليمات العبوة الخاصة بها.

حضري الصلصة وذلك بمزج زبدة الفول السوداني والزيت النباتي والعسل وصلصة الصويا والخل وعصير الليمون في وعاء.

اسكبي الصلصة فوق الشعيرية الساخنة، وامزجيها مع البصل الأخضر المفروم.

قدمي الشعيرية مباشرة، إلى جانب الخضار.

طريقة الشعيرية بالبيض

تعتبر الشعيرية بالبيض من الأطباق اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل، حيث إنها تنتمي لأنواع المعكرونة ولكنها تختلف بأنها رقيقة جدًا وناعمة، حيث يتم استخدامها في العديد من الوصفات، كإضافتها إلى بعض أنواع الأرز، أو لعمل شوربة مع الخضار ومرقة الدجاج، أو كطبق من الحلويات، وفي هذا المقال سنقدّم لكِ سيدتي طريقة تحضير الشعيرية بالبيض، ومن أبرز المكونات اللازمة لتحضيرها:

مكونات الشعيرية بالبيض

يمكن عمل الشعيرية بالبيض بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالبيض، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

250 غرام من الشعيرية الطازجة المسلوقة.

ثلاث حبات من البيض.

كوب من الملفوف المبشور والمقطع.

كوب من الجزر المبشور.

كوب من البصل المقطع.

ستة حبات من الفلفل الأخضر مقطّع إلى شرائح

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت عباد الشمس.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزنجبيل.

ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المفروم.

كوب من الفول الأخضر المفروم ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ربع كوب من أوراق الكزبرة المفرومة.

طريقة تحضير الشعيرية بالبيض

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالبيض، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالبيض:

قومي بسلق الشعيرية، وصفي الماء الزائد منها، واتركيها جانبًا.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزنجبيل والثوم ودعيه يُقلى لبعض الوقت.

أضيفي الفلفل الأخضر المفروم جيدًا إلى المقلاة.

أضيفي البصل والفاصولياء في نفس المقلاة ودعيه يقلى لمدة دقيقتين.

أضيفي الجزر والملفوف والملح ومسحوق الفلفل وصلصة الصويا .

اقلي المكونات جميعها لبعض الوقت، ثم أضيفي الشعيرية المسلوقة واخفقي البيض في المقلاة.

اخلطي المزيج جيدًا ودعيه يُطهى لبضع دقائق.

غطي المقلاة بغطاء واتركيها تنضج لمدة ثلاث دقائق إضافية.

انقلي الطبق إلى وعاء التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة، وقدميها ساخنة.

طريقة الشعيرية بالخضار

طريقة عمل الشعيرية بالخضار تعتبر وصفة طبخ لذيذة و سهله و سيحبها اطفالك و جميع افراد اسرتك، إذ يمكنك إعدادها في المنزل دون الحاجة لشرائها بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة وسريعة، ومن أبرز المكونات المطلوبة لتحضير هذه الوجبة:

مكونات الشعيرية بالخضار

يمكن عمل الشعيرية بالخضار بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالخضار، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

150 غرام من الشعيرية.

ملعقة كبيرة زيت نباتي

قطعة زنجبيل طازجة، مفرومة ناعمًا.

فصان من الزنجبيل المفروم ناعمًا.

جزرة كبيرة مقطعة إلى أعواد ثقاب.

فلفل أصفر مقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة.

100 غرام من البازيلاء المجمدة.

بصلتان أخضر مفروم ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الشعيرية بالخضار

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالخضار، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالخضار:

قومي بطهي الشعيرية حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة، ثم قلبي الزنجبيل والثوم والجزر والفلفل، البازيلاء المجمدة على نار عالية لمدة 3 دقائق.

صفي الشعيرية جيدًا من الماء، ثم أضيفي البصل والفاصولياء إلى المقلاة، ثم اقليها لمدة دقيقتين.

اخلطي صلصة الصويا والخل معًا، وقلبيهم في المقلاة، ودعيه يُطهى لمدة دقيقتان.

طريقة الشعيرية بالحليب

تعتبر الشعيرية بالحليب من ألذ وأشهى الوصفات التي يتم تحضيرها، كما أنها سريعة التحضير ويفضلها الكثير من الصغار والكبار، كما ان الطلب يزداد عليها في فترة الشتاء، وكذلك هي وجبة سريعة التحضير لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لإعدادها ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أيضًا، تعرفي معنا سيدتي على أهم المكونات المطلوبة لهذا الطبق، والخطوات التي يجب اتباعها.

مكونات الشعيرية بالحليب

يمكن عمل الشعيرية بالحليب بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالحليب، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ثماني أكواب من الحليب

ثلاث ملاعق صغيرة من اليانسون.

عودان قرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رطل شعيرية.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب الطازجة والمبشورة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

جبنة بارميزان مبشورة.

طريقة تحضير الشعيرية بالحليب

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالحليب، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالحليب:

خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات اللذيذة للأطفال

خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات اللذيذة للأطفال، تعد الشعيرية من الأطباق اللذيذة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في كل وقت، حيث تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات لإعدادها، وهي من الأكلات التي يُحبها الصغار، إذ تحتوي الشعيرية على الكثير من الفوائد وعلى نسبة عالية من السكر.

خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات اللذيذة للأطفال

تعتبر الشعيرية من المواد الغذائية التي تتميز في استخدامها في العديد من المجالات، مثل استعمالها كمادة أساسية في تحضير الكثير من الوجبات الغذائية كالشوربة، بالإضافة إلى دخولها في أنواع مختلفة من الحلويات، ومن أهم هذه الأنواع الشعيرية بالمكسرات، والتي تعد من ألذ وأشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها للأطفال، وللتعرف على خطوات عمل الشعيرية بالمكسرات لأطفالك الصغار، إتبعي معنا أهم المكونات المطلوبة وطريقة التحضير.

مكونات الشعيرية بالمكسرات

يمكن عمل الشعيرية بالمكسرات بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالمكسرات، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من مرق الدجاج.

كيس من الشعيرية.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

ثماني ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي.

أربع ملاعق صغيرة من اللوز.

طريقة تحضير الشعيرية بالمكسرات

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالمكسرات، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالمكسرات:

ضعي الزبدة والزيت النباتي في قدر، ثم أضيفي الشعيرية وقلبيها حتى تتحمص.

أضيفي مرقة الدجاج إلى الشعيرية، ودعيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

اسكبي الشعيرية في طبق التقديم، وزيينيه بالفستق الحلبي واللوز.

قدمي الشعيرية بالمكسرات لأطفالك مباشرة، وبالصحة والعافية.

طريقة الشعيرية بالفول السوداني

تُعد الشعيرية بالفول السوداني من الحلويات اللذيذة والشهية المفضلة لدى الصغار والكبار، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها، ولتتعرفي سيدتي على كيفية تحضيرها إليكِ أهم المكونات المطلوبة لها:

مكونات الشعيرية بالفول السوداني

يمكن عمل الشعيرية بالفول السوداني بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالفول السوداني، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

250 غرام من الشعيرية.

ثلاث حبات من البصل الأخضر المقطع الناعم.

طريقة تحضير الشعيرية بالفول السوداني

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالفول السوداني، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالفول السوداني:

قومي بطهي الشعيرية وفقًا لتعليمات العبوة الخاصة بها.

حضري الصلصة وذلك بمزج زبدة الفول السوداني والزيت النباتي والعسل وصلصة الصويا والخل وعصير الليمون في وعاء.

اسكبي الصلصة فوق الشعيرية الساخنة، وامزجيها مع البصل الأخضر المفروم.

قدمي الشعيرية مباشرة، إلى جانب الخضار.

طريقة الشعيرية بالبيض

تعتبر الشعيرية بالبيض من الأطباق اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل، حيث إنها تنتمي لأنواع المعكرونة ولكنها تختلف بأنها رقيقة جدًا وناعمة، حيث يتم استخدامها في العديد من الوصفات، كإضافتها إلى بعض أنواع الأرز، أو لعمل شوربة مع الخضار ومرقة الدجاج، أو كطبق من الحلويات، وفي هذا المقال سنقدّم لكِ سيدتي طريقة تحضير الشعيرية بالبيض، ومن أبرز المكونات اللازمة لتحضيرها:

مكونات الشعيرية بالبيض

يمكن عمل الشعيرية بالبيض بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالبيض، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

250 غرام من الشعيرية الطازجة المسلوقة.

ثلاث حبات من البيض.

كوب من الملفوف المبشور والمقطع.

كوب من الجزر المبشور.

كوب من البصل المقطع.

ستة حبات من الفلفل الأخضر مقطّع إلى شرائح

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت عباد الشمس.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزنجبيل.

ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المفروم.

كوب من الفول الأخضر المفروم ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ربع كوب من أوراق الكزبرة المفرومة.

طريقة تحضير الشعيرية بالبيض

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالبيض، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالبيض:

قومي بسلق الشعيرية، وصفي الماء الزائد منها، واتركيها جانبًا.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزنجبيل والثوم ودعيه يُقلى لبعض الوقت.

أضيفي الفلفل الأخضر المفروم جيدًا إلى المقلاة.

أضيفي البصل والفاصولياء في نفس المقلاة ودعيه يقلى لمدة دقيقتين.

أضيفي الجزر والملفوف والملح ومسحوق الفلفل وصلصة الصويا .

اقلي المكونات جميعها لبعض الوقت، ثم أضيفي الشعيرية المسلوقة واخفقي البيض في المقلاة.

اخلطي المزيج جيدًا ودعيه يُطهى لبضع دقائق.

غطي المقلاة بغطاء واتركيها تنضج لمدة ثلاث دقائق إضافية.

انقلي الطبق إلى وعاء التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة، وقدميها ساخنة.

طريقة الشعيرية بالخضار

طريقة عمل الشعيرية بالخضار تعتبر وصفة طبخ لذيذة و سهله و سيحبها اطفالك و جميع افراد اسرتك، إذ يمكنك إعدادها في المنزل دون الحاجة لشرائها بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة وسريعة، ومن أبرز المكونات المطلوبة لتحضير هذه الوجبة:

مكونات الشعيرية بالخضار

يمكن عمل الشعيرية بالخضار بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالخضار، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

150 غرام من الشعيرية.

ملعقة كبيرة زيت نباتي

قطعة زنجبيل طازجة، مفرومة ناعمًا.

فصان من الزنجبيل المفروم ناعمًا.

جزرة كبيرة مقطعة إلى أعواد ثقاب.

فلفل أصفر مقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة.

100 غرام من البازيلاء المجمدة.

بصلتان أخضر مفروم ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الشعيرية بالخضار

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالخضار، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالخضار:

قومي بطهي الشعيرية حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة، ثم قلبي الزنجبيل والثوم والجزر والفلفل، البازيلاء المجمدة على نار عالية لمدة 3 دقائق.

صفي الشعيرية جيدًا من الماء، ثم أضيفي البصل والفاصولياء إلى المقلاة، ثم اقليها لمدة دقيقتين.

اخلطي صلصة الصويا والخل معًا، وقلبيهم في المقلاة، ودعيه يُطهى لمدة دقيقتان.

طريقة الشعيرية بالحليب

تعتبر الشعيرية بالحليب من ألذ وأشهى الوصفات التي يتم تحضيرها، كما أنها سريعة التحضير ويفضلها الكثير من الصغار والكبار، كما ان الطلب يزداد عليها في فترة الشتاء، وكذلك هي وجبة سريعة التحضير لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لإعدادها ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أيضًا، تعرفي معنا سيدتي على أهم المكونات المطلوبة لهذا الطبق، والخطوات التي يجب اتباعها.

مكونات الشعيرية بالحليب

يمكن عمل الشعيرية بالحليب بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات الشعيرية بالحليب، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ثماني أكواب من الحليب

ثلاث ملاعق صغيرة من اليانسون.

عودان قرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رطل شعيرية.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب الطازجة والمبشورة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

جبنة بارميزان مبشورة.

طريقة تحضير الشعيرية بالحليب

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الشعيرية بالحليب، حيث يعد هذا الطبق من الأطباق سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات الشعيرية بالحليب:

أضيفي كل من الحليب واليانسون والقرفة في قدر كبير على نار متوسطة، ودعي المزيج يغلي.

أضيفي الملح والشعيرية وقشر الليمون.

خففي الحرارة إلى متوسطة عندما يبدأ الحليب في الغليان، واتركي الشعيرية تطهى لمدة 25 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى لا تلتصق بقاع المقلاة.

أضيفي السكر والفانيليا والزبدة واستمري في الطهي حتى تنضج الشعيرية تمامًا.

ضعي عود القرفة على طبق الشعيرية، ورشي اليانسون، وقدميه ساخنًا.

أضيفي كل من الحليب واليانسون والقرفة في قدر كبير على نار متوسطة، ودعي المزيج يغلي.

أضيفي الملح والشعيرية وقشر الليمون.

خففي الحرارة إلى متوسطة عندما يبدأ الحليب في الغليان، واتركي الشعيرية تطهى لمدة 25 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى لا تلتصق بقاع المقلاة.

أضيفي السكر والفانيليا والزبدة واستمري في الطهي حتى تنضج الشعيرية تمامًا.

ضعي عود القرفة على طبق الشعيرية، ورشي اليانسون، وقدميه ساخنًا.