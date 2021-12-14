ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 112 أسيرًا في سجون الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم الثلاثاء؛ انضمام عميدًا جديدًا لقائمة عمداء الأسرى الفلسطينيين الذين مضى على اعتقالهم (20) عامًا متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسر؛ وهو الأسير البطل عيسى سالم إسماعيل الدرابيع من بلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، والمعتقل منذ تاريخ 14/12/2001م؛ والذي حكم عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بتهمة مقاومته للمحتل.

وأضاف الزعانين أن الأيام والسنين ليست سهلة على من ضحى بعمره وحياته وقضى زهرة شبابه داخل سجون الاحتلال الصهيوني، أجيال مضت وأجيال أتت ولا زالت الهمة والمعنوية عالية تناطح عنان السماء.

وقال الزعانين أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيرًا من الذين مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عامًا وبشكل متواصل وما زالوا يُطلق عليهم "أيقونات الأسرى"، والأسرى هم (الأسير القائد كريم يونس والأسير القائد ماهر يونس والأسير القائد محمد الطوس والأسير القائد إبراهيم أبو مخ والأسير القائد وليد دقة والأسير القائد إبراهيم بيادسة والأسير القائد أحمد جابر والأسير القائد سمير أبو نعمة والأسير القائد محمد داوُد والأسير القائد بشير الخطيب والأسير القائد جمعة آدم والأسير القائد محمود أبو خرابيش والأسير القائد رائد السعدي).

وبين الزعانين أن هؤلاء الأيقونات القادة لم تشملهم لا صفقات للمقاومة ولا صفقات التفاوض من قبل السلطة الفلسطينية مع المحتل الصهيوني.

وطالب الزعانين أن يكون هناك تحرك جاد وفعال لإبراز معاناة أيقونات الأسرى وتضحياتهم وتخليد صبرهم وصمودهم وتسليط الضوء الإعلامي على الأسرى المرضى والأحكام العالية والأسيرات والأشبال.

كما دعا الزعانين المقاومة الفلسطينية أن تعمل جاهدةً من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأبطال من عتمة السجن وظلمات السجان.