المدلل يبارك لحركة حماس بذكرى انطلاقتها

بارك أحمد الملل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 14/12/2021، لحركة حماس بذكرى انطلاقتها الـ34، مشدداً على أن حماس أكدت من خلال تاريخها، أنها عصيةً على الانكسار، برغم المحاولات التي حاولت أن تضعفها والتي كان آخرها القرار البريطاني بوضعها على قائمة الإرهاب، وهو ما زادها شرفاً وعنفواناً في ظل المقاومة الحية.

وقال المدلل في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، في ذكرى انطلاقة "حماس" الـ 34:" نبارك لإخواننا في حركة حماس إخوة "الدم والسلاح والعقيدة"، انطلاقتهم المجيدة الرابعة والثلاثيين. "

وشدد المدلل، على أن حماس والجهاد هما صنوان المقاومة على أرض فلسطين، وهما اللذان يحملان المشروع الذي يؤكد تمسكهما بثوابت الشعب الفلسطيني الذي قدم من أجلها التضحيات الجسام.

وأكد المدلل، أن حركة حماس لا تزال تؤكد، أنها تسير على نفس النهج الذي صار عليه القادة الشهداء، المؤسس أحمد ياسين والقائد د. عبد العزيز الرنتيسي والمهندس إسماعيل أبو شنب والقافلة العظيمة التي قدمتها الحركة.

وشدد المدلل على أن حضور حماس وحركات المقاومة، تؤكد أن فلسطين لن تضيع، وها هي حماس تخرج في انطلاقتها ال 34 أكثر قوة وأشد صلابة وأقوى عزيمة.

وقال المدلل:" تشهد حركات المقاومة تشهد حالة توافق ليس له سابق مثيل، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي وقد نختلف في كثير من المواقف مع حماس، لكن هذا يزيدنا تكاملية وقوة، لأننا كلنا حريصون أن تبقى جدوة المقاومة مستعرة على أرض فلسطين في وجه العدو."