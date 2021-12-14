السلطة تواصل اعتقال الجريح فادي ضراغمة في "مسلخ" أريحا

يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية لليوم الـ15 على التوالي، اعتقال الأسير المحرر الجريح فادي بشار عبد الرازق ضراغمة في "مسلخ" أريحا، دون الكشف عن مصيره.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل الجريح فادي ضراغمة بعد أيام من تشييع جثمان الشهيد صدام بني عودة في محافظة طوباس، حيث شنت السلطة حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والأسرى المحررين.

وكان الجريح فادي، قد نجى من الموت في عمر الـ17، بعد محاولة قتله بدم بارد من جنود الاحتلال. كما أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات على فترتين، وأفرج عنه في تشرين الأول 2021م.

وطالبت عائلته، بضرورة الإفراج عن ابنهم، والكشف عن مصيره، فيما ترفض أجهزة الأمن الرد على تلك المطالبات وإخلاء سبيله.