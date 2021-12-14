منتدى المعلم يهنئ المعلمين الفلسطينيين بيومهم ويطالب بإنصافهم

أبرق منتدى المعلم الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات اليوم الثلاثاء 14/12/2021، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لجموع المعلمين الفلسطينيين، الذين يقفون على ثغر مهم ومتقدم من ثغور حماية القضية الفلسطينية من التشويه والتذويب، في غمرة المؤامرة التي تستهدفها وتستهدف أجيالنا الناشئة المنوطة بها استكمال مشوار المقاومة والتحرير.

وهنأ المنتدى المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني قائلاً:"هنيئاً لكم أيها الفرسان البواسل وأنتم تقبضون على جمر الوعي بالرسالة والانتماء للفكرة، تتحدون الخطوب وتسيرون وسط المخاطر، تحملون رسالة الأنبياء، تُنشئون الأجيال وتبنون العقول، وتغرسون القيم، وتقوّمون الأفكار.

واحتفى منتدى المعلم، بهذه الذكرى، مشيداً بصبر وصمود وثبات ووعي المعلمين، الذين سطروا أروع ملاحم البطولة في مواجهة مشاريع التزييف والتجهيل التي تحاول النيل من عقول الأبناء.

وأوضح منتدى المعلم، أنه رغم حجم المعاناة التي تعصف بالمعلمين في ظل الاحتلال، والانقسام، والحصار، وقطع الرواتب ومحدوديتها مقارنة بعظيم ما يقدمون، إلا أن المعلمين ما زالوا يحملون أمانة الجيل، ويؤدون رسالتهم بكل أمانة.

وجدد منتدى المعلم الفلسطيني، فخره بالمعملين الأفاضل، وتقديره لعطائهم اللامحدود، مطالباً الجهات المعنية في جناحي الوطن لإعادة النظر في مظلومية المعلمين، والعمل على إنصافهم؛ وذلك من خلال رفع نسبة أجورهم علّها توفّي جزءاً ولو يسيراً من حقوقهم.