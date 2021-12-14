سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 14/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار جرام الذهب في فلسطين

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 179.34 شيكل $57.53

سعر الذهب عيار 22 164.40 شيكل $52.74

اسعار الذهب عيار 21 156.93 شيكل $50.34

اسعار الذهب عيار 18 134.51 شيكل $43.15

سعر الذهب عيار 14 104.62 شيكل $33.56

سعر الذهب عيار 12 89.67 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب 5,578 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب 1,255 شيكل $402.72

اسعار كيلو الذهب 179,342 شيكل $57,531

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96

11 ديسمبر 177.91 155.67 133.43 103.78 88.95

10 ديسمبر 177.94 155.70 133.46 103.80 88.97

9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67