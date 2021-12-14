سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:23 ص
14 ديسمبر 2021
سعر الذهب في فلسطين
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 14/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار جرام الذهب في فلسطين

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      179.34 شيكل      $57.53

سعر الذهب عيار 22 164.40 شيكل      $52.74

اسعار الذهب عيار 21      156.93 شيكل      $50.34

اسعار الذهب عيار 18      134.51 شيكل      $43.15

سعر الذهب عيار 14 104.62 شيكل      $33.56

سعر الذهب عيار 12 89.67 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب   5,578 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب   1,255 شيكل $402.72

اسعار كيلو الذهب    179,342 شيكل     $57,531

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

13 ديسمبر   179.16     156.77     134.37     104.51     89.58

12 ديسمبر   177.93     155.69     133.45     103.79     88.96

11 ديسمبر   177.91     155.67     133.43     103.78     88.95

10 ديسمبر   177.94     155.70     133.46     103.80     88.97

9 ديسمبر     179.79     157.32     134.84     104.88     89.89

8 ديسمبر     179.79     157.32     134.84     104.88     89.89

7 ديسمبر     179.79     157.32     134.84     104.88     89.89

6 ديسمبر     181.34     158.67     136.01     105.78     90.67

5 ديسمبر     181.36     158.69     136.02     105.79     90.68

4 ديسمبر     181.34     158.68     136.01     105.78     90.67

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