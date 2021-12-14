"إسرائيل" قلقة من وصول السلاح الكيماوي من سوريا لحزب الله

نقل الصحفي أمير بوحبوط عن مصدر أمني قوله أن استخدام سلاح كيماوي في السنوات الأخيرة في سوريا أمر مقلق بالنسبة "لإسرائيل" لأن ما يوجد بسوريا يمكن أن يصل أيضًا ليد حزب الله.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد زعمت، يوم أمس، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف خلال شهر يونيو الماضي بنى تحتية لإنتاج سلاح كيماوي في سوريا.

في المنظومة الحربية "الإسرائيلية" رفضوا التطرق لتلك التقارير لكن مسؤول أمني رفيع المستوى قال أن آخر ما يريده الأسد هو الانشغال بـإسرائيل".

وأردف المسؤول محذرًا "لا يبدو أنه يحاول استخدامها ضد إسرائيل لكن رغم هذه الحقيقة إلا أن الأمر ما زال مقلقًا، لأن ما يوجد بسوريا يمكن أن يصل لحزب الله".