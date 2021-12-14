في واقعة غريبة :رجل تلقى لقاح كورونا 10 مرات في اليوم الواحد..والسبب!

في واقعة شديدة الغرابة، استغل مواطن في نيوزيلندا مخاوف مواطنين آخرين من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، فأقنعهم بدفع المال له مقابل أن يتلقاه بدلا منهم.

ولا يزال العديد من سكان معظم الدول مترددين في تلقي اللقاح، وهو ما استغله هذا المواطن، الذي تلقي اللقاح لما يصل إلى 10 مرات في يوم واحد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "ستاف" الإخباري أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين، وهو ما استدعى السلطات الصحية في البلاد إلى فتح تحقيق.

وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع "ستاف" إن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية".

وأضافت "أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل".

وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح، وهذا ما ساعد المواطن في تلقي اللقاح نيابة عن الآخرين.

وتلقى حوالي 89 في المئة من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا.

وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.

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وفي الوقت الذي لا تزال حملات التطعيم جارية على قدم وساق في دول العالم، فإن التساؤلات كثيرة حول جدوى تلك اللقاحات مع النسخ المتحور من الفيروس وخصوصا "أوميكرون" الجديد.