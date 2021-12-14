صحيفة عبرية: بن زايد يقبل دعوة بينيت لزيارة "تل أبيب"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء 14/12/2021، أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، قَبِل دعوة وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لزيارة "تل أبيب".

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت أصدر التعليمات للمسؤولين في ديوانه ببدء العمل للتجهيز للزيارة والتنسيق مع الجانب الإماراتي لإتمامها في أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللقاء الذي عقد أمس بين بن زايد وبينيت في القصر الملكي في أبو ظبي، استمر لنحو 3 ساعات، تم خلالها مناقشة قضايا ثنائية لتعزيز التعاون بين الجانبين، وكذلك قضايا تتعلق بتعزيز “السلام” بينهما وفي المنطقة، وبحث موضوع اتفاقية التجارة الحرة.