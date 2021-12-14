بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى ومدن الضفة المحتلة والقدس واعتقلت أكثر من 15 مواطناً.

وداهمت قوات الاحتلال منازل محررين بالضفة وفتشت منازلهم وهددهم بالاعتقال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله.

وفيما يلي قائمة بأسماء اعتقالات الثلاثاء ١٤/١٢/٢٠٢١

١. الجريح نضال عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله

٢. علي العبوشي- طولكرم

٣. نوار مزهر التميمي- دير نظام غرب رام الله

٤. عرابي جواريش- بيت لحم

٥. فادي خطاب- كفر اللبد قرب طولكرم

٦. موسى عبد ربه- الولجة غرب بيت لحم

٧. جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل

٨. محمد يوسف وراسنة- الشيوخ شرق الخليل

٩. قسام حلايقة- الشيوخ

١٠. الشيخ عمر عساف- فرعون قرب طولكرم

١١. هيثم يعقوب عمر- طولكرم

١٢. محمد صيام- القدس

١٣. قصي عبد عليان- القدس

١٤. محمد الكوازبة- سعير

١٥. محمد تيسير زهران- دير أبو مشعل

١٦. مهدي البرغوثي- دير أبر مشعل