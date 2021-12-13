سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، هدأ سعر الدولار اليوم في السودان، بالبنك المركزي وتراجع في السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في السودان اليوم

بلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد ارتفع إلى مستوى 450 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وتراجع سعر اليورو للبيع في السودان، لدى بنك السودان المركزي اليوم مسجلا 493.46 جنيه للشراء، و497.16 جنيه للبيع.

فيما استقر اليورو مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 505 جنيهات.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي، خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 579.40 جنيه للشراء، و583.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 600 جنيه.





سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 116.35 جنيه للشراء، و117.22 جنيه للبيع و لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بلغ 118 جنيها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك 118.78 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع وفي السوق السوداء بلغ 122 جنيها

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك ليسجل نحو 1432.15 جنيه للشراء، و1443.94 جنيه للبيع.