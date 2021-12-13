رسميا سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 14-12-2021 .. انخفاض ملحوظ

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 14-12-2021 ، وعلى كافة مواقع الانترنت بدأ الملايين من الأشخاص في البحث عن سعر الليرة اللبنانية خاصة أن العملة الوطنية تشهد اضطرابات منذ فترة .

واهتم فريق فلسطين اليوم بالموضوع وقام بوضع سعر الدولار في لبنان حيث بات الان بإمكان الجميع معرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وهو على النحو التالي:

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 14-12-2021

ولقد وضع لكم الفريق أسعار العملات في لبنان في السوق السوداء والبنوك إذ تراوح سعر الدولار في هذه السوق ما بين 26000 و26050 ليرة لكل دولار.

قبل أسبوعين ، فقد أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار، وكان السعر السابق عند 3900 ليرة.

وهذا الامر ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

عند 1500 ليرة للدولار حافظ مصرف لبنان على هذا العر المربوط حتى صيف عام 2019 عندما سمح بشكل غير رسمي بأن تصبح العملة غير مقيدة بعد أن راكم خسائر بلغت عشرات المليارات من الدولارات ، فيما احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية،