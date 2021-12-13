سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 14-12-2021 .. انخفاض ملحوظ

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 14-12-2021 ، حيث يبحث السوريين عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من أجل التعرف على السعر الجديد خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء والبنوك .

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم سعر الدولار في سورية حيث بات الان بإمكان الجميع معرفة السعر اليوم ، وهو على النحو التالي:

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء14-12-2021

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم سعر الدولار ، إذ بلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3505 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

وحول سعر العملات ، فقدت زاد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، مسجلا 3962 ليرة للشراء، و4006 ليرات للبيع، فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4643 ليرة للشراء، و4699 ليرة للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي في السوق (السوداء) فقد انخفض إلى مستوى 951 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 932 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي فقد لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 11565 ليرة للشراء، و11706 ليرات للبيع.