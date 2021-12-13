بلدية غزة تصدر تنويها هاما للمواطنين

أصدرت بلدية غزة ، مساء اليوم الإثنين، تنويها هاماً للمواطنين بشأن عودة خدمات البلدية الإلكترونية.

وجاء في التنويه الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن البلدية قد استأنفت العمل في مرافق البلدية المختلفة واستقبال الجمهور في مركز خدمات الجمهور ومراكز التحصيل وتقديم الخدمات المختلفة.

وفيما يلى نص التنويه:

تنويه

الجمهور الكريم

نلفت عنايتكم إلى عودة خدمات البلدية الإلكترونية كاملة بعد انجاز أعمال الصيانة الطارئة، وعليه سيتم استئناف العمل في مرافق البلدية المختلفة واستقبال الجمهور في مركز خدمات الجمهور ومراكز التحصيل وتقديم الخدمات المختلفة.

نسعد بخدمتكم ونشكر تفهمكم

#بلدية_غزة