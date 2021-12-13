السعودية تعلن استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:47 م
13 ديسمبر 2021
السعودية تعلن استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة
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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن بلاده تخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال الوزير السعودي سلمان، في كلمة له خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022: إن "المملكة تخطط لاستثمارات بقيمة 142 مليار ريال في توزيع الطاقة حتى 2030".

وكان العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أعلن يوم أمس الأحد، عزمه على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أن "الإنفاق في ميزانية الدولة يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، بفائض يصل إلى 90 مليار ريال".

#السعودية #طاقة متجدة

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