استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بالصواريخ

تعرضت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا، مساء اليوم الاثنين، لقصف صاروخي من مصادر مجهولة.

وسقطت عدد من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتمركز فيها قوات للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية.

وأفاد مصادر سورية محلية، بسماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.

وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للقوات الأمريكية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.

كما نقلت جريدة "الوطن" عن مصادر محلية في ريف دير الزور أن قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت لقصف صاروخي متحدثة عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع.