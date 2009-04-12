موسى: هناك اتجاه لعقد اجتماع عربي طارئ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

فلسطين اليوم-وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن النية تتجه لعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 'مجلس وزراء الخارجية العرب' لمناقشة عدة قضايا من أبرزها ما يجري في القدس، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح صحفي اليوم، صحة الأنباء التي ترددت عن رغبة فلسطين في عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لبحث موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على القدس.

وأضاف: 'هناك اجتماع للجنة القدس في المغرب التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بداية الشهر المقبل، ولكن هناك احتمالات قوية لعقد مجلس الجامعة لمناقشة أمور مختلفة منها الوضع في غزة، ونتائج لجان التحقيق في الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع'.

وتابع: 'في حالة عقد المجلس، وهذا احتمال قوي، فهو سيبحث في كل هذه القضايا لاتخاذ القرارات المناسبة'.

وأوضح موسى أنه بالإضافة لاجتماع المغرب بخصوص القدس، بالإمكان عقد الاجتماعات اللازمة في الجامعة العربية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها.

وردا على سؤال حول سبب عدم البدء فعليا بعملية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، قال الأمين العام للجامعة العربية إن الحصار على غزة يمنع عملية الإعمار.