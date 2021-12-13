فك لغز قتل فتاة طعنا في العاصمة عمان

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الإثنين، من حل لغز مقتل فتاة تحمل الجنسية السورية طعنا في الشارع العام بمنطقة الأشرفية بالعاصمة الأردنية عمان، في أقل من 24 ساعة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على القاتل.

وعثر على جثة الفتاة قرب موقف للحافلات العامة وقد تعرضت لأكثر من 15 طعنة في منطقة الظهر والصدر والرقبة والكتف، وتم التعرف على الفتاة، واسمها مريم محمد حمدو.

وقال الأمن العام الأردني في بيان رسمي إنه "في فجر السبت ورد بلاغ بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها في منطقة الأشرفية، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".

وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة، وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء".