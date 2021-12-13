"أوبك" ترفع توقعاتها في الطلب على النفط

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الاثنين، من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022، لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير.

وأكدت منظمة "أوبك"، في تقريرها الشهري، أن "متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة".

وتوقعت أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.

فيما رفعت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2022 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

وفي السياق، قالت "أوبك": إن "إنتاجها النفطي في نوفمبر الماضي ارتفع بواقع 290 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2021 إلى 27.72 مليون برميل يوميا".