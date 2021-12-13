قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من القدس والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من مدينة القدس، والضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن فادي (15 عامًا) من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي مدينة القدس، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على شاب أثناء احتجازه في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وعكفت فيما بعد على اعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت المُدرس المقدسي إياد إلياس ربيع من بلدة بيت عنان عقب عودته من المؤتمر العلمي في تركيا.

وفي مدينة قلقيلية ، ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقلت شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قد شنت، فجر وصباح اليوم الاثنين 13/12/2021، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة طالت بعضها قيادات ميدانية.

في مدينة بيتونيا غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ حسن يوسف القيادي في حماس واعتقلته من منزله، كما اعتقلت من مدينة البيرة الشاب نور القاضي.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل أسرى محررين من حركة حماس وهددتهم بالاعتقال مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت كل من رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، والأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان ابو صبيح، وجهاد قوس، ورشيد الرشق، ومحمد شريفة، و سفيان العجلوني.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين:

١. الشيخ القيادي حسن يوسف- بيتونيا غرب رام الله

٢. المحرر براء عاصي- قراوة بني حسان غرب سلفيت

٣. الجريح أمير الحاج- نابلس

٤. المحرر رامي الفاخوري- القدس

٥. زوجته إيمان أبو صبيح- القدس

٦. براء مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله

٧. أنس مسكاوي- قلقيلية

٨. جهاد قوس- القدس

٩. رشيد الرشق- القدس

١٠. وحيد دار موسى- بيت لقيا

١١. أنس جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

١٢. غسان جوابرة- مخيم العروب

١٣. مؤيد الشربي- مخيم العروب

١٤. محمد يونس المسالمة- دورا جنوب الخليل

١٥. نور القاضي- البيرة

١٦. محمد شريفة- القدس

١٧. المحرر عز الدين الهور- مخيم العروب

١٨. المحرر يزيد ناصر- نابلس

١٩. أحمد غازي- جماعين جنوب نابلس

٢٠. عمر غازي- جماعين

٢١. ناصر الهدمي- القدس

٢٢. سفيان العجلوني- القدس

٢٣. المحرر عبد الرحيم إبراهيم- بديا قرب سلفيت

٢٤. رباح الفضيلات- مخيم العروب

٢٥. المحرر عبد الله متولي- البيرة

٢٦. راغب موسى جبر- العيزرية شرق القدس