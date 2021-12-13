الجزائر تسجل فائق بنحو مليار دولار في الميزان التجاري

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، أن الميزان التجاري لبلاده سجل فائضا بـ1.04 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر المنصرم.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد الرحمن خلال زيارته "معرض الإنتاج الجزائري" بالعاصمة: "تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم".

وحقق الميزان التجاري في الجزائر فائضا بـ1.04 مليار دولار، "ما يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها، كما يضيف عبد الرحمن.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كشف في الشهر المنصرم أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وكانت الحكومة اقترحت هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.