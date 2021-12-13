الاحتلال يرفض الاستئناف للأسير القيادي عبد الخالق النتشة ضد اعتقاله الإداري

رفضت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، استئنافا للأسير القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة ضد قرار اعتقاله الإداري الثالث لمدة 6 شهور، للمرة الثانية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال رفضت للمرة الثانية استئناف الأسير القيادي عبد الخالق النتشة من الخليل ضد قرار اعتقاله الإداري الثالث لمدة 6 شهور.

ويذكر أن القيادي النتشة معتقل إدارياً منذ 15شهراً، وكانت محكمة الاحتلال وبتاريخ 2/9/2021، جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي النتشة لمدة 4 أشهر.

وبتاريخ 4/3/2021 جددت محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير النتشة من الخليل للمرة الثانية لمدة 6 شهور.

واعتقل القيادي النتشة (62 عامًا)، في 8/9/2020من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل خلال حملة شنها الاحتلال، وصدر بحقه قراراً بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.

ونقل الأسير النتشة عند اعتقاله إلى سجن عوفر، حيث عزلته قوات الاحتلال في الزنازين بحجة الحجر الصحي.

وجاء اعتقال النتشة في حينها ولم يمض على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى 7 أشهر فقط، علماً بأنه اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 20 عامًا، كان أطولها لمدة 10 سنوات متتالية.

والقيادي النتشة أحد المبعدين إلى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1991، وكان هدم الاحتلال منزله عام 2002.

واعتُقل عدة مرات تحت الاعتقال الإداري المتجدد، رغم أنه يعاني من أمراض أبرزها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وتعرض لإهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال خلال اعتقالاته المتكررة.