حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه في ساعات ظهر غد الثلاثاء ستبدأ الأمطار بالتساقط في معظم المناطق تدريجياً وتشمل زخات غزيرة أحياناً، فيما تتوقف الأمطار صباح الأربعاء، ويسود طقس بارد في جميع المناطق.

وبيّنت أنه في يوم الخميس يسود طقس بارد، وتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة، مشيرةً إلى أنه في يومي الجمعة والسبت سيتطور المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص، ينتج عنه تجدد تساقط الأمطار في معظم المناطق، يتخللها زخات غزيرة ورياح نشطة.