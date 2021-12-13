بالصور الرابطة الإسلامية تُكرم المعلمين في مدارس خانيونس

كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني، خلال احتفال أقامته بعنوان شكراً معلمتي بمدرسة شهداء خزاعة الثانوية للبنات بخانيونس.

وفي كلمة للرابطة الإسلامية أشادت الأستاذة حنين الناقة بدور المعلم العظيم في تخريج أجيال نافعة لدينها ووطنها.

وأكدت على دور المعلم الفلسطيني في تأسيس جيل واعٍ ومثقف يقود معركة التحرير، مشيرةً إلى أن "طلاب اليوم هم قادة الغد".

وشددت الناقة، على ضرورة احترام المعلمين، مبينةً أن تكريمهم في يومهم مهم جداً تقديراً لجهودهم المبذولة فهم من يصنعون مجد أمتنا من خلال تنشئتهم لجيل التحرير؛ مستدلةً بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "العلماء ورثة الأنبياء".

وفي ختام الاحتفالية قدمت الرابطة الإسلامية شهادات شكر وهدايا للمعلمين تعظيماً لجهودهم المعطاءة.

وبدورهن أشادت المعلمات بالنهج القدير الذي تنتهجه الرابطة تجاههن من تقدير ووفاء للرسالة التي يؤدينها.









